بالفيديو.. تشيلي تتخطى بوليفيا بهدف إنجليزي في كوبا أمريكا

هز بن بريرتون المولود في إنجلترا والمحترف بصفوف بلاكبيرن الإنجليزي،الشباك ليمنح تشيلي الفوز 1-0 على بوليفيا في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم فجر السبت.

وشارك لاعب بلاكبيرن روفرز في مباراته الأولى مع تشيلي، التي ينتمي إليها عن طريق والدته، كبديل في التعادل 1-1 مع الأرجنتين يوم الاثنين وترك بصمته في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية في كويابا.

ومنح الهدف بعد عشر دقائق بتسديدة من 15 مترا بداية مثالية لتشيلي.

Stoke born, Blackburn Rovers striker Ben Brereton has just scored for CHILE in the #CopaAmerica 🤯pic.twitter.com/ModkckZ4nB — Tez (@tezilyas) June 18, 2021

إقرأ المزيد

وأنقذ كارلوس لامبي حارس بوليفيا فرصتين من بريرتون في الشوط الأول وشكل لاعب تشيلي خطورة كبيرة على دفاع بوليفيا قبل استبداله في الدقيقة 83.

وخسرت بوليفيا المباراة الأولى 3-1 أمام باراغواي يوم الاثنين ولعبت بدون خمسة لاعبين لإصابتهم بفيروس كورونا من بينهم الحارس مارسيلو مارتنز.

وكانت مباراة الجمعة صعبة أمام منتخب نال اللقب مرتين متتاليتين في 2015 و2016.

وحتى في غياب أليكسيس سانشيز عن تشيلي سددت بوليفيا كرة واحدة على المرمى مقابل 11 لمنافستها.

وألغى الحكم هدف إدواردو فارغاس لاعب تشيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل.

وتحتل تشيلي وصافة المجموعة الأولى متساوية مع المتصدر الأرجنتين التي فازت على أوروغواي 1-0.

المصدر: "رويترز"