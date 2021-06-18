طريقة طريفة لاختيار البطل.. توأمان ترفضان خوض نزال بينهما في نهائي بطولة تايكواندو (فيديو)

شهدت بطولة تايكواندو للأطفال في كازاخستان حدثا طريفا، تمثل برفض شقيقتين توأمين خوض نزال بينهما على لقب بطولة فئة دون 24 كغ للإناث، وفضلتا اختيار طريقة طريفة لتحديد هوية البطل.

وتفاجأ الحضور في المباراة النهائية برفض الشقيقتان التوأم آية وساية كينجيغالي خوض نزال بينهما، بعدما وصلتا إلى نهائي المسابقة، وفضلتا تحديد الفائز بلعبة "حجر ورقة مقص" الشهيرة.

В финал казахстанских соревнований по тхэквандо вышли две сестры-близняшки. Они не стали друг с другом, а разыграли первое место в игре «камень, ножницы, бумага».



Семья 💛 pic.twitter.com/Bxj7bJMBQR — Лента.ру (@lentaruofficial) June 18, 2021

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وفازت آية عندما اختارت الحجر، بينما اختارت شقيقتها ساية المقص.

وشارك في البطولة أكثر من 800 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاما من كافة المدن الكازاخية.

المصدر: eurosport.ru