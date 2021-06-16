شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا بالخطأ في شباكه بطريقة "كوميدية" في تصفيات مونديال قطر

شهدت مباراة منتخبي كندا وهايتي فجر اليوم ضمن تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، تسجيل هدف عكسي بطريقة "كوميدية".

ومع بداية مجريات الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي، مرر مدافع هايتي الكرة إلى حارس منتخب بلاده خوسي ديفيرغير الذي أخطأ بالتعامل معها على مرحلتين.

وفشل الحارس في محاولته الأولى لإيقاف الكرة وترويضها، لتمر من بين رجليه وتقترب من خط مرماه، فقرر تشتيتها بيمناه، ولكن قدمه اليسرى كانت أسرع إلى الكرة وأرسلتها إلى معانقة الشباك بطريقة كوميدية وسط ذهول الحارس.

GOAL 🇨🇦



Oh no. 😫



One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti



🔴 https://t.co/hishXepRT3pic.twitter.com/QbF3CFwdyd — OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة كندا بثلاثية نظيفة.

إقرأ المزيد

المصدر: eurosport.ru