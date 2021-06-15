شاهد هدف من الصعب أن يتكرر.. تسديدة تمر بين أقدام 4 لاعبين منافسين وتعانق الشباك

سجل الياباني تاكيفوسا كوبو هدفا عالميا ونادرا خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب بلاده دون 24 عاما مع نظيره الجامايكي أمس الاثنين.

وسجل كوبو هدفه العالمي في الدقيقة الـ32 عندما سدد بقوة من داخل منطقة جزاء جامايكا لتمر كرته بين أقدام أربعة لاعبين من الفريق المنافس بما فيهم الحارس قبل أن تعانق الشباك.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة المنتخب الياباني برباعية نظيفة.

ويلعب كوبو البالغ 20 عاما في صفوف خيتافي معارا من نادي ريال مدريد.

U-24 Japan National Team scores four goals in win over Jamaica #footballhttps://t.co/WDRok9MZLR — jfa_en (@jfa_en) June 15, 2021

المصدر: eurosport.ru