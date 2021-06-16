"ليكيب" تثير الجدل بعنوان " سياسي مبطن" بعد فوز فرنسا على ألمانيا

أثارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الجدل بسبب عنوانها على صفحتها الأولى لعددها الصادر اليوم الأربعاء، تعليقا على فوز منتخب بلادها بهدف أمام ألمانيا، الثلاثاء، ضمن منافسات كأس أوروبا.

وكتبت الصحيفة الرياضية الفرنسية العالمية ذائعة الصيت، بالبنط بالعريض في صفحتها الأولى العنوان التالي: "كما في 18"، مرفوقا بصورة للاعبين الفرنسيين، أنطوان غريزمان، ولوكاس هيرنانديز.

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ويشير العنوان إلى الفوز في مونديال روسيا عام 2018، عندما حقق منتخب "الديوك" اللقب أمام كرواتيا.

لكن العنوان يحمل إشارة مزدوجة لكلمة الرئيس الفرنسي الراحل، شارل ديغول، في أول خطاب له عبر إذاعة الـ بي بي سي يوم 18 يونيو عن إعلان استمرار الحرب ضد ألمانيا (الحرب العالمية الأولى بين عامي 1914-1918).

وانتقد العديد من المغردين عنوان صحيفة "ليكيب"، معتبرين أنه لا يجب استحضار الحرب في غير محلها، لا سيما في المجالات الرياضية.

واستهل المنتخب الفرنسي، بطل العالم، مشواره في البطولة القارية مساء أمس الثلاثاء بفوز ثمين على نظيره الألماني، بهدف نظيف سجله مدافع منتخب ألمانيا، ماتس هوميلز، خطأ في مرمى فريقه.

المصدر: RT