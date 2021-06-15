رونالدو ينفرد بلقب الهداف التاريخي لأمم أوروبا ويواصل اقترابه من رقم الإيراني علي دائي القياسي
أصبح كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدفين في مباراة منتخب بلاده أمام هنغاريا (3-0) التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.
وبهدفيه اليوم، أصبح رصيد رونالدو 11 هدفا في بطولات أمم أوروبا ليفك شراكته مع الأسطورة الفرنسي المعتزل ميشيل بلاتيني، الذي أحرز 9 أهداف في نسخة واحدة عام 1984، وقاد منتخب "الديوك" حينها للتويج باللقب.
10 – Cristiano Ronaldo has become the first player in European Championship Finals history to score 10 goals in the competition, overtaking Michel Platini’s record of nine, all of which he scored in the 1984 edition. History. #EURO2020pic.twitter.com/j89tNODaTv— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021
كما وصل رونالدو لـ106 أهداف مع منتخب بلاده، ليقترب من معادلة رقم النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، كأكثر من سجل أهدافا دولية في تاريخ الساحرة المستديرة برصيد 109 أهداف.
Видеодоказательство того, что РОНАЛДУ = ВЕЛИЧИЕ ⚽️⚽️⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) June 15, 2021
Сначала Криш показал стальные нервы и побил рекорд Платини, а потом добавил еще один гол. Теперь у португальца 11 забитых мячей на Евро 👏 pic.twitter.com/HuPSzwOiYu
Cristiano Ronaldo 🤩— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)
🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)
👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments
👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1
المصدر: RT