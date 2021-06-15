رونالدو يحقق رقما قياسيا عالميا بمشاركته في مباراة البرتغال وهنغاريا

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، تحطيم الأرقام القياسية، وكسر رقم باستيان شفاينشتايغر قائد منتخب ألمانيا السابق، على المستوى الدولي.

وشارك رونالدو أساسيا خلال مباراة البرتغال وهنغاريا، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فقد أصبح رونالدو اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة في البطولات القارية في التاريخ "كأس العالم واليورو مجتمعين"، برصيد 39 مباراة، متجاوزا شفاينشتايغر، الذي شارك مع منتخب "المانشافت" في 38 مباراة.

39 - Today is Cristiano Ronaldo's 39th appearance at a major tournament (European Championships & World Cup) for Portugal, an all-time record for a European player, overtaking Bastian Schweinsteiger's 38 appearances for Germany. Longevity. pic.twitter.com/MknlZrasBo — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

كما أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يشارك في 5 نسخ مختلفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية أعوام "2004 و2008 و2012 و2016 و2020".

5 - Cristiano Ronaldo today becomes the first player in European Championships history to appear at five different tournaments (2004, 2008, 2012, 2016 and 2020). Legend. pic.twitter.com/iPWxl0T7sB — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2021

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وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT