اللجنة المنظمة لكأس العرب "قطر 2021" تعلن جاهزية ملعبي تصفيات البطولة

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب عن جاهزية استاد خليفة الدولي، واستاد جاسم بن حمد بنادي السد، لاستضافة التصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.

وتتنافس في التصفيات المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحجز سبع بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

اللجنة المحلية المنظمة لبطولة /كأس العرب FIFA قطر 2021 / تعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي، أحد استادات مونديال 2022، واستاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي، لاستضافة التصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 15, 2021

وتشهد التصفيات سبع مباريات في الفترة بين 19 و25 يونيو الجاري بواقع مباراة واحدة يوميا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في استاد خليفة الدولي، تليها في 20 يونيو مباراة تجمع بين عمان والصومال في استاد جاسم بن حمد، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو في استاد خليفة الدولي.

التصفيات المؤهلة لبطولة #كأس_العرب#قطر2021 في ضيافة استادي خليفة الدولي وجاسم بن حمد بنادي السد pic.twitter.com/6TMoUGTPtR — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 15, 2021

ويشهد استاد جاسم بن حمد يوم 22 يونيو مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، ويلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 يونيو في استاد خليفة الدولي، ويجمع استاد جاسم بن حمد في 24 يونيو بين منتخبي فلسطين وجزر القمر، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 يونيو بمواجهة خليجية يستضيفها استاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

4 أيام تفصلنا على انطلاق مباريات التصفيات التأهيلية لبطولة #كأس_العرب FIFA #قطر2021pic.twitter.com/iYgRaP9m5N — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 15, 2021

وستنضم المنتخبات السبع المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

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19 June: 🇱🇾🆚🇸🇩

20 June: 🇴🇲🆚🇸🇴

21 June: 🇯🇴🆚🇸🇸

22 June: 🇲🇷🆚🇾🇪

23 June: 🇱🇧🆚🇩🇯

24 June: 🇵🇸🆚🇰🇲

25 June: 🇧🇭🆚🇰🇼



ℹ️ More info: https://t.co/oRfrczYeSVpic.twitter.com/XyE8S38GJW — FIFA.com (@FIFAcom) June 14, 2021

المصدر: qatar2022.qa