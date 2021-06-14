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باتريك تشيك يقود التشيك للفوز على إسكتلندا بثنائية رائعة (فيديو)

الرياضة

باتريك تشيك يقود التشيك للفوز على إسكتلندا بثنائية رائعة (فيديو)
Reuters Lee Smith
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تغلب المنتخب التشيكي على نظيره الإسكتلندي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا بكرة القدم.

وتألق نجم المنتخب التشيكي باتريك تشيك بشكل لافت بتسجيل هدفي المباراة في الدقيقتين 42 و52. جاء الهدف الأول برأسية متقنة والثاني بتسديدة لا تصد ولا ترد من منتصف الملعب.

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وبهذا الفوز، صعد المنتخب التشيكي إلى صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإنجليزي الذي فاز بدوره أمس على نظيره الكرواتي بهدف دون رد.

في المقابل، بقي المنتخب الإسكتلندي بدون نقاط في المركز الرابع خلف كرواتيا.

المصدر: RT

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