باتريك تشيك يقود التشيك للفوز على إسكتلندا بثنائية رائعة (فيديو)
تغلب المنتخب التشيكي على نظيره الإسكتلندي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا بكرة القدم.
وتألق نجم المنتخب التشيكي باتريك تشيك بشكل لافت بتسجيل هدفي المباراة في الدقيقتين 42 و52. جاء الهدف الأول برأسية متقنة والثاني بتسديدة لا تصد ولا ترد من منتصف الملعب.
الهدف الاول لمنتخب التشيك 👇🏻— يورو 2020 . كوبا 2021 🔥 (@3o30e) June 14, 2021
هدف رائعع 👏👏#CZE vs #SCO#اسكتلندا_التشيك#يورو2020#UERO2020
النتيجه 1/0
pic.twitter.com/PtlS2AblNZ
🤯🤯🤯 ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!— Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021
ШИКааааарно ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x
وبهذا الفوز، صعد المنتخب التشيكي إلى صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الإنجليزي الذي فاز بدوره أمس على نظيره الكرواتي بهدف دون رد.
في المقابل، بقي المنتخب الإسكتلندي بدون نقاط في المركز الرابع خلف كرواتيا.
المصدر: RT