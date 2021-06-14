شاهد.. هدف عالمي من منتصف الملعب في أمم أوروبا

سجل التشيكي باتريك تشيك هدفا رائعا خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الإسكتلندي التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لأمم أوروبا بكرة القدم.

وسدد تشيك "قذيفة" في الدقيقة الـ52 من منتصف الملعب مستغلا تقدم حارس المنتخب الإسكتلندي الذي حاول جاهدا إبعاد الكرة عن مرماه دون جدوى، حيث وجد نفسه معانقا الشباك مع الكرة.

🤯🤯🤯 ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!



ШИКааааарно ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x — Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021

هدف التشيك الثاني في إسكتلندا عن طريق باتريك شيك 😱😱😱🔥🔥🔥🔥 هدف رااااااائع HD



Via :@F24HQpic.twitter.com/sC0lMZvLt9 — Ooooooooooh No (@ArleneMee9) June 14, 2021

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن هدف تشيك جاء من مسافة (49.7 ياردة)، وهي أبعد مسافة يسجل منها هدف في تاريخ بطولات أوروبا منذ 1980.

49.7 - Patrik Schick's second goal (49.7 yards) is the furthest distance from which a goal has been scored on record at the European Championships (since 1980). Ridiculous.#Euro2020#CZE#SCOCZEpic.twitter.com/imssf0WAxj — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2021

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يذكر أن تشيك البالغ 25 عاما سجل الهدف الأول لبلاده أيضا في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة التشيك بهدفين نظيفين.

المصدر: RT