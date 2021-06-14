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شاهد.. هدف عالمي من منتصف الملعب في أمم أوروبا

الرياضة

شاهد.. هدف عالمي من منتصف الملعب في أمم أوروبا
Reuters Andy Buchanan
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سجل التشيكي باتريك تشيك هدفا رائعا خلال مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الإسكتلندي التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لأمم أوروبا بكرة القدم.

وسدد تشيك "قذيفة" في الدقيقة الـ52 من منتصف الملعب مستغلا تقدم حارس المنتخب الإسكتلندي الذي حاول جاهدا إبعاد الكرة عن مرماه دون جدوى، حيث وجد نفسه معانقا الشباك مع الكرة.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن هدف تشيك جاء من مسافة (49.7 ياردة)، وهي أبعد مسافة يسجل منها هدف في تاريخ بطولات أوروبا منذ 1980.

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يذكر أن تشيك البالغ 25 عاما سجل الهدف الأول لبلاده أيضا في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء الذي انتهى لمصلحة التشيك بهدفين نظيفين.

المصدر: RT

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