شاهد.. لحظة سقوط لاعب آخر مثل الدنماركي إريكسون على أرض الملعب مغشيا عليه

وقعت حالة مشابهة في دوري الدرجة الأولى الكازاخستاني لكرة القدم، لتلك التي تعرض لها النجم الدنماركي كريستيان إريكسن في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا، أمس السبت، "في يورو 2020".

في الدقيقة 20 من لقاء فريق "كايرات جاستار" و"أوكجيتبيس" سقط مدافع الفريق المضيف، ليف كورغين، على أرض الملعب مغشيا عليه، وركض لاعبو الفريقين وحكم الساحة، لمساعدته وتدخل أعضاء الفريق الطبي لتقديم الإسعافات الأولية الطارئة للاعب.

Что за наваждение? В первой лиге Казахстана сегодня во время матча игрок…упал в обморок 😨



Слава богу, защитник команды «Кайрат-Жастар» Лев Кургин уже пришёл в себя. И мы ему тоже желаем скандинавской силы духа! 💪💪💪



📽️kazfootball pic.twitter.com/Ed5fUcJXE1 — Metaratings (@LigaTV) June 13, 2021

ووفقا لموقع "Sports.kz"، فقد تم نقل اللاعب البالغ من العمر (19 عاما) إلى مستشفى في مدينة ألماتي، وتوقفت المباراة لنحو 10 دقائق قبل أن استئنافها.

وقال "كايرات" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "يعلن نادي كايرات لكرة القدم أنه في الوقت الحالي لا شيء يهدد صحة مدافع فريق كايرات جاستار ليف كورغين. شعر ليف بتوعك وسقط على عشب أرضية الملعب، وقدم الطاقم الطبي بالنادي كل المساعدة اللازمة للاعب. ونقل فريق الإسعاف اللاعب إلى المستشفى حيث استقرت حالته. ويتواجد اللاعب الآن في مقر النادي، تحت إشراف الأطباء. نريد أيضا أن نعرب عن امتناننا للجميع على كلمات الدعم الطيبة!".

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وجاء ذلك غداة، تعرض نجم المنتخب الدنماركي إريكسن (29 عاما) لنوبة قلبية في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعته مع نظيره الفنلندي (0-1)، في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ16 من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".

وسقط إريكسن على أرض الملعب عندما كان يستقبل الكرة من رمية تماس من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية ونجح في إنعاشه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الملكي، القريب من ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

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وخسر فريق "كايرات جاستار" كما خسر المنتخب الدنماركي أمام نظيره الفنلندي، بعد خسارة جهود لاعبه (1-4).

وفريق "كايرات جاستار" هو الفريق شباب نادي "كايرات"، بطل كازاخسان لثلاث مرات، ويحتل المركز الخامس بعد انقضاء 7 جولات من الدوري الكازاخستاني.

المصدر: "fckairat.com"