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"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمباراة إنجلترا وكرواتيا

الرياضة

Reuters /Andy Buchanan
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يحتضن ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، اليوم الأحد في الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت (50 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره الكرواتي:

 بينما وضع المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش (54 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الأسود الثلاثة":

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وتدخل هذه المباراة وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"،  التي تضم ايضا منتخبي إسكوتلندا والتشيك.

المصدر: RT

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