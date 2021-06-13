"يورو 2020".. التشكيلة الأساسية لمباراة إنجلترا وكرواتيا

يحتضن ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، اليوم الأحد في الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا وكرواتيا، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت (50 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره الكرواتي:

🗒️ TEAM NEWS: 5 players make their tournament debuts for the England senior team - Mings, Phillips, Rice, Mount and Foden...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Most exciting player in this XI = _______@England | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 How England start today for their Group D opener against Croatia...@England | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

بينما وضع المدير الفني لمنتخب كرواتيا، زلاتكو داليتش (54 عاما)، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة "الأسود الثلاثة":

🗒️ TEAM NEWS: Rebić starts as the lone striker for Croatia with Kramarić on the right wing & Perišić on the left...



🇭🇷 One to watch for Croatia = ______@HNS_CFF | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

🇭🇷 Modrić, Kovačić & Brozović all start for Croatia... @HNS_CFF | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021

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وتدخل هذه المباراة وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لنهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، التي تضم ايضا منتخبي إسكوتلندا والتشيك.

المصدر: RT