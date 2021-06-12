 
مباشر

روسيا تخسر أمام بلجيكا في "يورو 2020".. فيديو

الرياضة

روسيا تخسر أمام بلجيكا في
Reuters /Dmitri Lovetsky
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlx7

استهل المنتخب الروسي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره البلجيكي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين لمنتخب "الشياطين الحمر"، الأول والثالث في الدقيقتين (10 و88)، وتخللهما هدف زميله توماس مونيير الذي سجله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "غازبروم أرينا" في العاصمة الشمالية في مدينة بطرسبورغ.

إقرأ المزيد
فنلندا تعمق جراح الدنمارك بهدف تاريخي في
فنلندا تعمق جراح الدنمارك بهدف تاريخي في "يورو 2020".. فيديو
إقرأ المزيد
بيان رسمي..
بيان رسمي.. "يويفا" يكشف الحالة الصحية للدنماركي إريكسن

وحصد منتخب بلجيكا نقاط اللقاء الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنلندا، الذي حقق فوزا تاريخيا على نظيره الدنماركي (1-0) في مباراة دراماتيكية جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت أيضا، على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا