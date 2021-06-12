روسيا تخسر أمام بلجيكا في "يورو 2020".. فيديو

استهل المنتخب الروسي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره البلجيكي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في مدينة بطرسبورغ الروسية.

وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين لمنتخب "الشياطين الحمر"، الأول والثالث في الدقيقتين (10 و88)، وتخللهما هدف زميله توماس مونيير الذي سجله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "غازبروم أرينا" في العاصمة الشمالية في مدينة بطرسبورغ.

Вот так мы пропустили первый гол на этом ЧЕ, а Лукаку посвятил этот мяч Эриксену ⚽️ pic.twitter.com/ge6oE1Xg4x — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

Бельгия и Италия возглавили группы, а финны вошли не только в историю, но и на второе место 🔥🔥🔥



Лови положение в квартетах A и B после первого тура. Пиши, кто удивил тебя больше всего 😱 pic.twitter.com/mo0Y1lG0DL — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

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وحصد منتخب بلجيكا نقاط اللقاء الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنلندا، الذي حقق فوزا تاريخيا على نظيره الدنماركي (1-0) في مباراة دراماتيكية جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت أيضا، على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

المصدر: RT