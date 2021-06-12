روسيا تخسر أمام بلجيكا في "يورو 2020".. فيديو
استهل المنتخب الروسي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره البلجيكي، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في مدينة بطرسبورغ الروسية.
وسجل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين لمنتخب "الشياطين الحمر"، الأول والثالث في الدقيقتين (10 و88)، وتخللهما هدف زميله توماس مونيير الذي سجله في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "غازبروم أرينا" في العاصمة الشمالية في مدينة بطرسبورغ.
Вот так мы пропустили первый гол на этом ЧЕ, а Лукаку посвятил этот мяч Эриксену ⚽️ pic.twitter.com/ge6oE1Xg4x— Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021
#EURO2020— 🇩🇪GER (@GER_860) June 12, 2021
كأس أمم اوروبا | روسيا 0 × 2 بلجيكا | قوووووووووووووووووووووول الثاني HD#يورو_2020#كأس_أمم_أوروبا
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Бельгия и Италия возглавили группы, а финны вошли не только в историю, но и на второе место 🔥🔥🔥— Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021
Лови положение в квартетах A и B после первого тура. Пиши, кто удивил тебя больше всего 😱 pic.twitter.com/mo0Y1lG0DL
وحصد منتخب بلجيكا نقاط اللقاء الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب فنلندا، الذي حقق فوزا تاريخيا على نظيره الدنماركي (1-0) في مباراة دراماتيكية جمعتهما في وقت سابق من يوم السبت أيضا، على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.
المصدر: RT