رياض محرز يتعاطف مع النجم الدنماركي إريكسن في محنته

وجه النجم الجزائري رياض محرز رسالة دعم للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، يوم السبت، في كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وكتب رياض محرز في "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" اسم إيركسن، مع رمز لقلب مكسور حزنا على النجم الدنماركي وأياد مرفوعة من أجل الدعاء له بالسلامة.

Eriksen 💔🤲🏼🤲🏼🤲🏼 — Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 12, 2021

وتعرض كريستيان إريكسن (29 عاما) لنوبة قلبية سقط على إثرها على أرضية الملعب من دون أي احتكاك مع أحد، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية ونجح في إنعاشه.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتم نقل النجم الدنماركي على نقالة وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في ما يعد، بيانا عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تويتر"، قال فيه إن حالة إريكسن مستقرة الآن.

المصدر: وكالات