أشرف حكيمي يتمنى الشفاء العاجل لزميله كريستيان إريكسن

تمنى النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان، الشفاء العاجل لزميله الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعرض لنوبة قلبية خلال مباراته أمام فنلندا، يوم السبت، في "يورو 2020".

ونشر أشرف حكيمي صورة له برفقة زميله كريستيان إريكسن من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وعلق عليها بقوله: "من فضلك إريكسن"، مع رموز تعبيرية توضح حزن اللاعب المغربي على ما تعرض له زميله الدنماركي.

وسقط إريكسن (29 عاما) على أرضية الملعب مغشيا عليه، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة، من دون أي احتكاك مع أحد، إثر تعرضه لنوبة قلبية قبل تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

وبعدها تم نقل النجم الدنماركي على نقالة من أرضية الملعب، بعد نحو 10 دقائق، وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله من أرضية الملعب محملا على نقالة.

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وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تويتر": "بعد الحالة الطبية الطارئة للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، تم عقد اجتماع طارئ مع كل من المنتخبين ومسؤولي المباراة، وسيتم إرسال مزيد من المعلومات في الساعة (19:45) بتوقيت وسط أوروبا"

وأضاف: "تم نقل اللاعب إلى المستشفى وحالته مستقرة".

وبعد ذلك خرج "يويفا" ببيان آخر نشره عبر حسابه الرسمي لـ"يورو 2020" على موقع "تيويتر" أيضا، جاء فيه: "بناء على طلب لاعبي المنتخبين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة في الساعة (20:30) بتوقيت وسط أوروبا".

المصدر: وكالات