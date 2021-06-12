توجيه نصيحة لمدرب هولندا بطريقة غريبة .. صورة

دعت جماهير منتخب هولندا، المدير الفني فرانك دي بور، إلى تغيير طريقة اللعب في مباراته أمام نظيره الأوكراني، غدا الأحد، في مستهل مشوارهما في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ووجه مشجعو منتخب "الطواحين" الهولندية، لافتة عبر طائرة تحلق فوق تدريبات منتخب بلادهم مكتوب عليها "فرانك 4-3-3"، أي تغيير طريقة اللعب من (5-3-2) إلى (4-3-3).

«Франк, просто играй 4-3-3», – Де Бур получил совет перед матчем с Украиной. Послание доставили очень оригинально ✈️



📷 Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press pic.twitter.com/OpziBsC9jr — Матч ТВ (@MatchTV) June 12, 2021

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ويستعد منتخب هولندا خوض مباراته الأولى في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، أمام نظيره الأوكراني، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة أمستردام، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية.

المصدر: وكالات