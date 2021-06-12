التعادل الأول في "يورو 2020".. فيديو

ساد التعادل الإيجابي المباراة الثانية ضمن النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" التي جمعت منتخبي ويلز وسويسرا اليوم السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وسجل المهاجم السويسري بريل إيمبولو هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 49، ورد عليه المهاجم الويلزي كيفر مور بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "باكو الأولمبي".

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واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليتقاسما المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب إيطاليا، الذي تغلب على نظيره التركي بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

المصدر: RT