التعادل الأول في "يورو 2020".. فيديو
ساد التعادل الإيجابي المباراة الثانية ضمن النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" التي جمعت منتخبي ويلز وسويسرا اليوم السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وسجل المهاجم السويسري بريل إيمبولو هدف التقدم لبلاده في الدقيقة 49، ورد عليه المهاجم الويلزي كيفر مور بهدف التعادل، بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "باكو الأولمبي".
هدف سويسرا الأول إيمبولو #ويلز_سويسرا#يورو_2020— SARA 1 (@SARA1RMSA) June 12, 2021
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هدف التعادل— كورة وبس ⚽️🥇🔥 (@koorawebas) June 12, 2021
هدف ويلز الأول - التعادل - مور #ويلز_سويسرا#يورو_2020
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واكتفى كل من المنتخبين بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليتقاسما المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب إيطاليا، الذي تغلب على نظيره التركي بثلاثية نظيفة، أمس الجمعة، في المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.
المصدر: RT