التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية في "يورو 2020"

يحتضن ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم السبت المباراة الثانية ضمن النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين منتخبي ويلز وسويسرا.

وسيبدأ المنتخب الويلزي بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مدربه المؤقت، روبرت بيج، لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره السويسري، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى:

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: دافيز - كريس مبهام - جو رودون - كونور روبيرتس

خط الوسط: رامزي - آلين - جو موريل

خط الهجوم: بيل - هارى ويلسون - دانيال جيمس.

🗒️ TEAM NEWS: Aaron Ramsey, Kieffer Moore, Dan James & Gareth Bale all start for Wales...



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Predict which players will shine!@Cymru | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

بينما اختار السويسري فلادمير بيتكوفيتش (57 عاما)، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الويلزي:

حراسة المرمى: سومير

الدفاع: ستشار – أكانجي – إلفيدي - مبابو

خط الوسط: رودريغيز – تجاكا - فرويلر

الهجوم: شاكيري – أمبولو - سيفيروفيتش

🗒️ TEAM NEWS: Vladimir Petković opts for a three-man back line for Switzerland...



🇨🇭 Main man for the Rossocrociati = ______@nati_sfv_asf | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

🇨🇭 Switzerland are unbeaten in their last 5 EURO matches 💪@nati_sfv_asf | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

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يذكر أن منتخب إيطاليا قطع مساء أمس الجمعة، شريط النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بمواجهة نظيره التركي (3-0).

المصدر: RT