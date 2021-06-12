 
مباشر

التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية في "يورو 2020"

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمباراة الثانية في
twitter/EURO2020
ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qltw

يحتضن ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم السبت المباراة الثانية ضمن النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بين منتخبي ويلز وسويسرا.

وسيبدأ المنتخب الويلزي بالتشكيلة الأساسية التالية، بقيادة مدربه المؤقت، روبرت بيج، لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره السويسري، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى:

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: دافيز - كريس مبهام - جو رودون - كونور روبيرتس

خط الوسط: رامزي - آلين -  جو موريل

خط الهجوم: بيل - هارى ويلسون - دانيال جيمس.

بينما اختار السويسري فلادمير بيتكوفيتش (57 عاما)، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الويلزي:

حراسة المرمى: سومير

الدفاع: ستشار – أكانجي – إلفيدي - مبابو

خط الوسط: رودريغيز – تجاكا - فرويلر

الهجوم: شاكيري – أمبولو - سيفيروفيتش

إقرأ المزيد
شاهد.. إيطاليا تهزم تركيا وتوجه إنذارا شديد اللهجة لكبار
شاهد.. إيطاليا تهزم تركيا وتوجه إنذارا شديد اللهجة لكبار "يورو 2020"

يذكر أن منتخب إيطاليا قطع مساء أمس الجمعة، شريط النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"،  على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بمواجهة نظيره التركي (3-0).

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا