حدوث كارثة إنسانية في "يورو 2020"

تعرض نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، لنوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، اليوم السبت، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسقط كريستيان إريكسن (29 عاما) على الأرض من دون أي احتكاك في نهاية الشوط الأول، ليدعو حكم المباراة الطاقم الطبي للتدخلوسط مخاوف حقيقية وحزن شديد من قبل زملائه اللاعبين والجمهور في المدرجات.

وتم تعليق المباراة لأجل غير مسمى.

The UEFA EURO 2020 match in Copenhagen has been suspended due to a medical emergency. — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

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المصدر: وكالات