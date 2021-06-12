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حدوث كارثة إنسانية في "يورو 2020"

الرياضة

حدوث كارثة إنسانية في
Reuters /Jonathan Nackstrand
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تعرض نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن، لنوبة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي، اليوم السبت، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسقط كريستيان إريكسن (29 عاما) على الأرض من دون أي احتكاك في نهاية الشوط الأول، ليدعو حكم المباراة الطاقم الطبي للتدخلوسط مخاوف حقيقية وحزن شديد من قبل زملائه اللاعبين والجمهور في المدرجات.

وتم تعليق المباراة لأجل غير مسمى.

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لحظة سقوط النجم الدنماركي إريكسن إثر نوبة قلبية في
لحظة سقوط النجم الدنماركي إريكسن إثر نوبة قلبية في "يورو 2020"

المصدر: وكالات

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