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شاهد.. إيطاليا تهزم تركيا وتوجه إنذارا شديد اللهجة لكبار "يورو 2020"

الرياضة

شاهد.. إيطاليا تهزم تركيا وتوجه إنذارا شديد اللهجة لكبار
AFP Filippo MONTEFORTE
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استهل منتخب إيطاليا مشواره في النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بفوز عريض على نظيره التركي (3-0)، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما يوم الجمعة.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع التركي ميريح ديميرال، في الدقيقة 53، خطأ في مرماه.

وضاعف المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي النتيجة "للآتزوري"، بحلول الدقيقة 66 بتسيدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى.

واختتم المهاجم الإيطالي لورنزو إنسيني ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

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التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لـ
التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020"

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صور من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا
صور من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

وحصد منتخب إيطاليا نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بانتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن هذه المجموعة بين منتخبي ويلز وسويسرا، يوم السبت، على ملعب "باكو الأولمبي" في العاصمة الأذربيجانية باكو.

المصدر: RT 

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