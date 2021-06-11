التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020"

يقطع منتخب إيطاليا مساء اليوم الجمعة، شريط النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بمواجهة نظيره التركي.

واختار الإيطالي، روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره التركي:

بينما اختار التركي شينول غونيش (69 عاما)، المدير الفني لمنتخب تركيا، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإيطالي:

🗒️ TEAM NEWS: Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı & Burak Yılmaz all start in Rome...



🇹🇷 Key player for Turkey?@MilliTakimlar | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

يذكر أن المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بين منتخبي إيطاليا وتركيا، تدخل في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي ويلز وسويسرا.

المصدر: RT