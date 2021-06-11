التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020"
يقطع منتخب إيطاليا مساء اليوم الجمعة، شريط النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بمواجهة نظيره التركي.
واختار الإيطالي، روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره التركي:
#EURO2020— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) June 11, 2021
The 11 #Azzurri selected by Roberto Mancini for tonight's opener! 📋#ITA#TURITA#VivoAzzurropic.twitter.com/WggaZH1ip1
بينما اختار التركي شينول غونيش (69 عاما)، المدير الفني لمنتخب تركيا، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإيطالي:
🗒️ TEAM NEWS: Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı & Burak Yılmaz all start in Rome...— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021
🇹🇷 Key player for Turkey?@MilliTakimlar | #EURO2020
يذكر أن المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بين منتخبي إيطاليا وتركيا، تدخل في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي ويلز وسويسرا.
المصدر: RT