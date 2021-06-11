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التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020"

الرياضة

التشكيلة الأساسية للمباراة الافتتاحية لـ
RT
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يقطع منتخب إيطاليا مساء اليوم الجمعة، شريط النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما، بمواجهة نظيره التركي.

واختار الإيطالي، روبيرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب "الآتزوري"، التشكيلة الأساسية التالية لخوض مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره التركي:

بينما اختار التركي شينول غونيش (69 عاما)، المدير الفني لمنتخب تركيا، التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة نظيره الإيطالي:

يذكر أن المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بين منتخبي إيطاليا وتركيا، تدخل في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي ويلز وسويسرا.

المصدر: RT 

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