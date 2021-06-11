صور من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

شهد ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح منافسات النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، بعد انتظار طويل.

وقد تأجلت بطولة "يورو 2020"، إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، وستقام مباريات النسخة الحالية لبطولة القارة العجوز خلال الفترة ما بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل، في 11 مدينة أوروبية.

EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! 😍#EURO2020pic.twitter.com/ADcB2yZZIE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

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ويقطع منتخب إيطاليا شريط نهائيات "يورو 2020"، اليوم الجمعة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، بمواجهة نظيره التركي.

يذكر أن المباراة الافتتاحية لنهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" المؤجلة من العام الماضي، بين منتخبي إيطاليا وتركيا، تدخل في إطار منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي ويلز وسويسرا.

المصدر: RT