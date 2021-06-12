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مدرب إنجلترا يتلقى أسرار منتخب كرواتيا من السماء! (صورة)

الرياضة

مدرب إنجلترا يتلقى أسرار منتخب كرواتيا من السماء! (صورة)
Reuters
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تلقى المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، رسالة قبل مواجهة نظيره الكرواتي، غدا الأحد، وذلك في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وانتشرت صورة اليوم السبت، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لطائرة تحلق فوق تدريبات المنتخب الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، محملة لافتة مكتوب عليها "أغلب أهداف منتخب كرواتيا تأتي من الجهة اليسرى".

ويلعب منتخبا إنجلترا وكرواتيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخب إسكتلندا والتشيك.

المصدر: وكالات 

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