شاهد.. أول ضربة جزاء ضائعة في "يورو 2020"

أهدر اللاعب الدنماركي بيير إميل هوبيرغ أول ضربة جزاء ضمن نهائيات النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك أمام نظيره الفنلندي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وتصدى حارس المرمى الفنلندي لوكاس غراديتسكي لكرة بيير إميل هوبيرغ، ليحافظ على تقدم منتخب بلاده بهدف سجله زميله المهاجم جويل بوهانبالو، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء على ملعب "باركن ستاديون" في العاصمة كوبنهاغن.

تصدي لوكاس هراديكي لضربة جزاء https://t.co/2h5zyQ1p5F — EUR & CUP | اهداف (@alamiHD1) June 12, 2021

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المصدر: RT