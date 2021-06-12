التشيكية كريتشيكوفا تدخل تاريخ "رولان غاروس" (فيديو)

أحرزت التشيكية باربورا كريتشيكوفا اليوم السبت لأول مرة في تاريخها لقب بطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس" لفردي السيدات، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وجاء تتويج كريتشيكوفا على حساب الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا المصنفة 31، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(2-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم، واستغرقت ساعة واحدة و56 دقيقة.

وتوجت باربورا كريتشيكوفا (25 عاما) لأول مرة في تاريخها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، وهو الأول لها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والتاسع في مسيرتها الاحترافية لفردي السيدات.

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في المقابل، بلغت أناستاسيا بافلوتشينكوفا (29 عاما) لأول مرة في تاريخها إلى نهائي بطولة "رولان غاروس"، ونهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: "sportbox.ru"