التشيكية كريتشيكوفا تدخل تاريخ "رولان غاروس" (فيديو)
أحرزت التشيكية باربورا كريتشيكوفا اليوم السبت لأول مرة في تاريخها لقب بطولة فرنسا المفتوحة لبطولة "رولان غاروس" لفردي السيدات، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس.
وجاء تتويج كريتشيكوفا على حساب الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا المصنفة 31، إثر فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(2-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم، واستغرقت ساعة واحدة و56 دقيقة.
Title tussle 🔛#RolandGarros | @BKrejcikovapic.twitter.com/3Whx9KbvDG— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
Silky Smooth 🧐#RolandGarros | @BKrejcikovapic.twitter.com/j0rxfF93V7— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
🇷🇺2️⃣-2️⃣🇨🇿#RolandGarros | @NastiaPavpic.twitter.com/GOh9krtPat— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
First Slam Feels 🙌@BKrejcikova captures her maiden major singles title, defeating Pavlyuchenkova 6-1, 2-6, 6-4.#RolandGarrospic.twitter.com/Moql4x4XFD— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
🇨🇿❤️🇨🇿#RolandGarros | @BKrejcikovapic.twitter.com/xoKy1X0b9K— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
وتوجت باربورا كريتشيكوفا (25 عاما) لأول مرة في تاريخها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، وهو الأول لها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والتاسع في مسيرتها الاحترافية لفردي السيدات.
An unforgettable moment 🏆🇨🇿#RolandGarros | @BKrejcikovapic.twitter.com/KbZTLbiMfa— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
في المقابل، بلغت أناستاسيا بافلوتشينكوفا (29 عاما) لأول مرة في تاريخها إلى نهائي بطولة "رولان غاروس"، ونهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.
المصدر: "sportbox.ru"