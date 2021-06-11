ملك ملاعب "رولان غاروس" يودع البطولة.. فيديو

ودع النجم الإسباني رافائيل نادال حامل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء خروج الماتادور نادال على يد العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، إثر خسارته أمامه بمجموعة مقابل ثلاث مجموعات، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(3-6) و(6-7) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وضرب نوفاك دجوكوفيتش موعدا في النهائي يوم الأحد المقبل، مع النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا، الذي تغلب بدوره على الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-3) و(4-6) و(4-6) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة أيضا، واستغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة.

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يذكر أن رافائيل نادال (35 عاما) ملك ملاعب "رولان غاروس" الرميلة، قد توج 13 مرة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، من أصل 20 لقبا كبيرا حققها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وهو أيضا رقم قياسي يتقاسمه الماتادور الإسباني حتى الآن، مع السويسري روجر فيدرر المنسحب من البطولة.

بينما عانق نوفاك دجوكوفيتش (34 عاما) مرة واحدة فقط كأس البطولة، وكان ذلك في عام 2016، من أصل 18 لقبا كبيرا أحرزها حتى الآن، ضمن سلسلة بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات