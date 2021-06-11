تسيتسيباس الرائع يبلغ نهائي "رولان غاروس".. فيديو

وصل النجم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى مباراة النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى للتنس، المقامة حاليا على ملاعب "رولان غاروس" الرملية الشهيرة.

وجاء تأهل النجم ستيفانوس حفيد "الإغريق" المصنف خامسا، على حساب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سادسا، إثر فوزه عليه بصعوبة بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(6-3) و(4-6) و(4-6) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ثلاث ساعات و40 دقيقة.

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In Zverev’s last major semi, he came back from two sets down to reach the US Open final. Can he do it again on the clay?



We’re going 🤚#RolandGarrospic.twitter.com/PR7LLlSmXM — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

🇬🇷PEAK GREEK🇬🇷



In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarrospic.twitter.com/C33m9eHdH3 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

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وسيكون ستيفانوس تسيتسيباس (22 عاما) على موعد في المباراة النهائية، مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع العملاقين "الجبابرة" الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا وبطل نسخة 2016، والإسباني رافائيل نادال حامل اللقب والرقم القياسي برصيد 13 لقبا، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: "sportbox.ru"