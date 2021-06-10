نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لمرتضى منصور (فيديو)

وجه النجم السابق لنادي الأهلي المصري، محمود أبوالدهب، رسالة مؤثرة لمرتضى منصور، رئيس الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة، عبر برنامج "في الجول".

وعلق محمود أبو الدهب، خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على فضائية قناة "الحدث اليوم"، على صورة المستشار مرتضى منصور التي ظهرت أمامه في فقرة "صورة وتعليق"، قائلا: “الله يعينك.. قدم الكثير للزمالك وبنى فريقا قويا وهو رجل محترم، وبعد رحيله حدثت "فركشة" في النادي ولم تظهر الأصوات التي كانت تطالب برحيله".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارا في التاسع والعشرين من نوفمبر 2020 بإيقاف مجلس مرتضى منصور المنتخب في نهاية 2017 بدعوى وجود مخالفات مالية تمت إحالتها للنيابة العامة، وتعيين لجنة لإدارة شؤون الناي لحين صدور قرار النيابة أو انتهاء مدة المجلس القانونية، أيهما أقرب، للدعوة إلى عقد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات جديدة .

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وعقب حصول ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق على حكم قضائي ببطلان لائحة الزمالك الداخلية تقدمت اللجنة التي يترأسها اللواء عماد عبد العزيز باستقالتها وتم تعيين لجنة جديدة برئاسة الكابتن حسين لبيب لإدارة شئون القلعة البيضاء لمدة 5 أشهر.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لمدة أربع سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرمت اللجنة آنذاك، رئيس الزمالك السابق بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

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واعتبرت اللجنة في حينها أن مخالفات رئيس الزمالك شكلت "خروجا صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

إلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر، يوم 30 مايو الماضي، بالاستجابة للدعوى المقامة من مرتضى منصور، التي طالب فيها بإلغاء قرار إيقافه الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

المصدر: مواقع مصرية