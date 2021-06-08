إغلاق صفحة مرتضى منصور على موقع "فيسبوك"

فوجئ رواد موقع "فيسبوك" بغلق صفحة المصري مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، حيث لم يتمكن متابعوه من التفاعل عليها.

ولم يتمكن المتابعون من إيجاد صفحة مرتضى منصور على "فيسبوك" عبر محركات البحث، وكانت تحمل علامة التوثيق الزرقاء، وتحتوي على عدد هائل من المتابعين.

ولم يتم الإعلان أو الكشف عن سبب إغلاق الصفحة حتى الآن، حيث تساءل المتابعون هل هو من أغلقها أم إدارة فيسبوك هي مَن قامت بذلك.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قامت مؤخرا بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بتجميد مرتضى منصور لمدة 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة الزمالك.

المصدر: وكالات