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فرجاني ساسي يوجه رسالة "الوداع" لجماهير الزمالك.. ويعد بالكشف عن الحقائق

الرياضة

فرجاني ساسي يوجه رسالة
twitter/FerjaniSassi
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وجه التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري لكرة القدم رسالة لمتابعيه، حول مصيره خلال الفترة المقبلة ومستقبله مع "الفارس الأبيض".

وكتب فرجاني ساسي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات".

وأضاف: "الخير فيما اختاره الله وقريبا سوف أوضح كل الحقائق !!".

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يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالي يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

المصدر: "twitter/FerjaniSassi" 

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