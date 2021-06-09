فرجاني ساسي يوجه رسالة "الوداع" لجماهير الزمالك.. ويعد بالكشف عن الحقائق

وجه التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري لكرة القدم رسالة لمتابعيه، حول مصيره خلال الفترة المقبلة ومستقبله مع "الفارس الأبيض".

وكتب فرجاني ساسي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك ويعلم الله أني أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات".

وأضاف: "الخير فيما اختاره الله وقريبا سوف أوضح كل الحقائق !!".

بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات ❤️

الخير فيما اختاره الله🙏

و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !! — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) June 9, 2021

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يذكر أن عقد فرجاني ساسي ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يوقع اللاعب على العقد الجديد، وبالتالي يحق له الرحيل فور انتهاء الموسم.

المصدر: "twitter/FerjaniSassi"