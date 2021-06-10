المحكمة الرياضية تؤيد قرار تغريم النجم الساحلي وكوليبالي لصالح الأهلي

رفضت المحكمة الرياضية الدولية الاستئناف المقدم من نادي النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، واللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، اللاعب السابق لنادي الأهلي المصري، ضد "المارد الأحمر".

وأيدت المحكمة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإلزام النادي الساحلي واللاعب كوليبالي، بدفع مليون و400 ألف دولار لنادي الأهلي، مضافا إليها غرامات ثانوية قدرها 15%، اعتبارا من أكتوبر 2019، مع إلزام نادي النجم الساحلي التونسي بدفع أتعاب التقاضي.

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يذكر أن الإيفواري سليماني كوليبالي قد فر من الأهلي في وقت سابق، رغم استمرار عقده مع النادي بادعاءات غير صحيحة.

وبحسب بيان النادي الأهلي المصري الذي نشر عبر الموقع الرسمي، فإن إدارة النادي قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، وأيدت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لصالح الأهلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمباراته ضد الفريق التونسي الآخر الترجي، المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الفريق مسحة طبية عصر اليوم، قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب "التتش" بالجزيرة.

المصدر: وكالات