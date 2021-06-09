شاهد.. هدف رونالدو في مرمى إسرائيل

تقدم المنتخب البرتغالي على ضيفه الإسرائيلي (2-0) في الشوط الأول للمباراة الودية بينهما اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وافتتح البرتغالي برونو فرنانديز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 بتسديدة قوية أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى.

وضاعف النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

Ronaldo scores! Portugal 2-0 Israel by now.



pic.twitter.com/XqtjyARYg7 — Cristiano Ronaldo News (@CRonaldoNews) June 9, 2021

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ووصل رونالدو "صاروخ ماديرا" إلى هدفه رقم 104 بقميص منتخب البرتغال، خلال مسيرته الاحترافية معه، ليصبح على بعد 6 أهداف من معادلة رقم الهداف التاريخي للمنتخبات الذي يحمله المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

يذكر أن منتخب البرتغال سيبدأ حملة الدفاع عن لقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، المؤجلة من العام الماضي "يورو 2020"، بمواجهة نظيره الهنغاري، يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات مجموعة "الموت" السادسة، التي تضم أيضا منتخبي ألمانيا وفرنسا وصيف بطل أوروبا 2016.

المصدر: RT