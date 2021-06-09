شاهد.. تصرف نبيل من غريزمان بعد هدف عالمي

أهدى النجم الفرنسي أنطوان غريزمان حذاءه لأحد الأطفال المشجعين لمنتخب بلاده خلال مباراته الودية أمام ضيفه البلغاري، استعدادا لنهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وافتتح أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، التسجيل لمنتخب "الديوك" بتسديدة رائعة "دورل كيك"، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. واختتم زميله المهاجم أوليفيه جيرو، الذي دخل بدلا للمهاجم كريم بنزيما المصاب، ثلاثية أصحاب الأرض، بإحرازه هدفين في الدقيقتين (83 و90) من عمر المباراة، التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب على أستاد "دو فرانس" في العاصمة باريس.

GRIEZMANN WENT FOR THE SPECTACULAR 👏 pic.twitter.com/JhuY0VEu2e — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

Antoine Griezmann 🇫🇷 gave his shoes to a young fan after the match. 💙 #FRA#EURO2020pic.twitter.com/VNlTrURkeu — RouteOneFootball (@Route1futbol) June 8, 2021

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والتقطت عدسات المصورين أنطوان غريزمان وهو يتوجه نحو طفل، ليهديه حذاءه الخاص، والذي خاض به آخر مباراة ودية قبل انطلاق "يورو 2020"، وسط فرحة على وجه الطفل.

واختتم منتخب فرنسا بذلك تحضيراته لخوض منافسات نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستنطلق يوم الجمعة 11 يونيو الجاري.

وسيلعب منتخب فرنسا بطل النسخة الماضية لأمم أوروبا، في النسخة الحالية للبطولة ضمن منافسات مجموعة "الموت" السادسة، التي تضم أيضا منتخب البرتغال حامل اللقب، إلى جانب منتخبي ألمانيا وهنغاريا.

المصدر: وكالات