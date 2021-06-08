بنزيما يتلقى إصابة قد تقضي على حلمه الأوروبي! (فيديو)

تلقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إصابة خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده الودية أمام ضيفه البلغاري اليوم الثلاثاء على ملعب "فرنسا"، وذلك استعدادا لكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وشعر بنزيما بآلام على مستوى الفخذ والركبة، وتلقى مهاجم ريال مدريد، العلاج الطبي في الملعب، عند الدقيقة 35، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة، ليطلب الاستبدال قبل دقائق قليلة من نهائية الشوط الأول للقاء.

Benzema asks to be subbed off due to an injury 😔 pic.twitter.com/CC4oLuNfoe — ESPN FC (@ESPNFC) June 8, 2021

واستدعى ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وكريم بنزيما إلى صفوف منتخب "الديوك" الأسبوع الماضي، وذلك بعد غياب طويل دام أكثر من خمسة أعوام، بسبب قضية ابتزاز بفيديو جنسي ضد زميله السابق ماثيو فالبوينا، وبات مهددا الآن بالغياب عن بطولة "يورو 2020" التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى الـ11 من شهر يوليو المقبل.

المصدر: وكالات