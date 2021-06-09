مبابي يعلق على مقارنته برونالدو ومحاولة إقناعه بالانتقال إلى بايرن ميونخ

أكد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي قدم الكثير لكرة القدم، وليس من الجيد عقد مقارنات معه.

وقال مبابي عن تعليقه صور كريستيانو رونالدو داخل غرفته في الصغر، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "كنت طفلا يحلم بالكثير من الأشياء، لا سيما بمسيرة مثل رونالدو، لأنه عندما يلعب، يسعد كل من يشاهده، وفعل هذا طوال 15 سنة، لهذا أعتقد أن جماهير كرة القدم تعشق كريستيانو رونالدو".

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وعن مقارنته بالنجم البرتغالي، أضاف مبابي: "ألعب منذ 5 سنوات، لهذا لا يمكن مقارنتي معه، وبالنسبة لي هي مسألة احترام، لأن كريستيانو قدم الكثير لكرة القدم، لهذا ليس من الجيد عقد مقارنات معه، وهناك القليل مثل رونالدو، فقط عند رؤيته يمكنك التعلم".

وكشف مبابي عن محاولة إقناعه زملائه في المنتخب الفرنسي، تحديدا لاعبي بايرن ميونخ، بالانضمام لصفوف العملاق البافاري، قائلا: "نعم، لوكاس هيرنانديز أخبرني بالمجيء إلى بايرن ميونخ، وفي كرة القدم لا أحد يعرف ماذا سيحدث، ولكن أنا سعيد في هذه اللحظات".

وعن تحول البايرن لمنافسه الأكبر بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 10 أشهر، أجاب مبابي: "بايرن يعد واحد من أفضل 5 أندية في العالم، وعلينا تهنئتهم نظرا لمحافظتهم على جودة القائمة في كل عام، ببساطة يعرفون ما يقومون به، لهذا يجب علي الفوز ضد البايرن دائما إذا كنت أريد حصد الألقاب".

وتطرق المهاجم الفرنسي الشاب للحديث عما تعلمه من المدرب الألماني توماس توخيل في فترة تدريبة لباريس سان جيرمان، مضيفا: "الجانب التكتيكي، وهو رائع في هذا الأمر، يعرف جيدا كيف يتصرف المنافسين ويمكنه التنبؤ بسير الأحداث بدقة كبيرة، ويمكنه أن يصبح أحد أفضل المدربين مستقبلا خاصة أنه مازال شابا، وأثبت هذا بعد فوزه بالتشامبيونزليغ".

وأكد مبابي على عدم تهنئته لتوخيل بعد حصد لقب دوري الأبطال مع فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي، قائلا: "لم أتقدم له بالتهنئة بعد، كنت أريد بعث رسالة له ولكنه نادرا ما يقرأها، لهذا كتبت لمساعديه لإرسال تهنئتي له، وسأتصل به بعد بطولة اليورو، وتربطني به علاقة طيبة".

واختتم كليان مبابي (22 عاما) حديثه بالكشف عن علاقته بزميله البرازيلي مع نيمار دا سيلفا، قائلا: "بالطبع، يعتبر أحد أفضل أصدقائي، وهناك البعض يتحدث بشكل سيء عن سلوكه، وربما هذا يرجع لبعض المشاهد في كأس العالم نظرا لغيابه من وقت لأخر، ولكن أستطيع التأكيد على أنه شخص رائع، والاعتقاد الذي يظنه البعض عنه ليس صحيحا، لهذا يجب على هؤلاء الأشخاص معرفته بشكل أفضل للحكم عليه بعد ذلك".

يذكر أن كليان مبابي سيواجه مع المنتخب الفرنسي نظيره البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو الجاري ولغاية 11 يوليو المقبل، وذلك ضمن منافسات مجموعة "الموت" السادسة، التي تضم أيضا، منتخبي ألمانيا وهنغاريا.

المصدر: "آس"