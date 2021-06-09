رأسية الياميق تمنح المغرب الفوز على غانا (فيديو)

تغلب منتخب المغرب على ضيفه الغاني، بهدف دون رد، في مباراة ودية احتضنها ملعب "مولاي عبد الله" في العاصمة الرباط، أمس الثلاثاء.

ويدين المنتخب المغربي بالفضل في هذا الفوز، لمدافعه جواد الياميق، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، بضربة رأسية، في الدقيقة 69.

ويخوض منتخب المغرب مباراة ودية ثانية يوم السبت المقبل ضد بوركينا فاسو، وذلك ضمن تحضيرات "أسود الأطلس" لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وغمار نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: RT