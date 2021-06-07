غضب عماني على حكم مباراة قطر (فيديو)

صب مشجعو المنتخب العماني جام غضبهم على الحكم السيريلانكي كريشانثي بيريرا، عقب خسارة فريقهم أمام نظيره القطري (0-1) ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، وكأس العالم 2022.

وشهدت المباراة أخطاء تحكيمية واضحة بشهادة محللين رياضيين، حيث ألغى الحكم هدفا صحيحا لمنتخب عمان في الدقائق الأخيرة، كما تغاضى النظر عن ركلة جزاء واضحة للأحمر العماني، بينما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح منتخب قطر، وذلك وفقا لإعلاميين عمانيين، وحارس مرمى منتخب عمان، فايز الرشيدي.

وقال الرشيدي في تصريحات عقب المباراة: "لم نوفق في نتيجة اللقاء اليوم على الرغم من المستوى الجيد الذي قدمناه".

وأضاف: "أعتقد أن الهدف الذي سجلناه في مباراة اليوم لم يكن تسللا، وكذلك لم تحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة، وعموما لا أقول ذلك على سبيل التبرير أو تعليق الخسارة على أي شماعة، ولكن للتأكيد على أن لاعبي المنتخب العماني لم يقصروا على الاطلاق اليوم وقدموا مباراة كبيرة".

وحول حظوظ منتخب عمان في التأهل بعد الخسارة اليوم، قال الرشيدي: "فرصنا في التأهل قائمة، ومن الضروري أن نجتهد أكثر في الفترة المقبلة من اجل تحقيق هدفنا بالصعود، وذلك في مباراتي أفغانستان وبنغلاديش.

وشن الإعلام العماني هجوما على الحكم السيريلانكي، بعد المباراة، ووصفوه بأنه فشل في إدارة المباراة وتسبب في هزيمة الأحمر العماني الذي قدم أداء جيدا.

وقال إبراهيم المقبالي رئيس نادي صحار العماني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "مهزلة تحكيم بمعنى الكلمة، شكرا لأبطال عمان".

ونشر الإعلامي بدر الغيثي "تغريدة" عبر حسابه، جاء فيها: "اتحاد كرة القدم، مسؤول ومطالب باتخاذ موقف وتسجيل اعتراض على الأخطاء التحكيمية الفاضحة، من الظلم أن يضيع مجهود الفريق بسذاجة حكم وسوء تقديره في أكثر من مرة".

بينما علق داوود الشيزاوي الرئيس السابق لنادي صحار، قائلا: "باختصار.. كرة القدم الآسيوية تعاني من الفساد".

واتفق الإعلامي القطري علي عيسى مع الشارع العماني، وأكد أن: "الحكم السيريلانكي حرام يكون حكم من ضمن حكام النخبة في آسيا، ظلم منتخب عمان".

وسجل المهاجم القطري حسن خالد الهيدوس هدف الفوز الوحيد "للعنابي"، في الدقيقة 39 من ضربة جزاء.

فيديو : هدف منتخبنا الوطني يتقدم 1 - 0 على عمان عن طريق حسين الهيدوس من ركلة جزاء د 40 التصفيات المشتركة لكأس العالم #قطر2022 وكأس آسيا 2023

#عمان_قطر#كلنا_قطر#ALL_FOR_QATAR#AsianQualifiers#قنوات_الكاسpic.twitter.com/WHsIAwCiYu — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

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وحقق منتخب قطر بذلك انتصاره السادس على التوالي والسابع في هذه التصفيات مقابل تعادل واحد، ليعزز تربعه على عرش صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 22 نقطة، وضمن تأهله إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2023 في الصين.

في المقابل، توقف رصيد منتخب عمان عند 12 نقطة، ويحتل المركز الثاني، وتضاءلت آماله في التأهل الى الدور الثاني، ولكن تبقى الحسابات قائمة في آخر جولتين، عندما يواجه منتخبي بنغلاديش وأفغانستان.

المصدر: وكالات