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إيران تكتسح البحرين (فيديو)

الرياضة

إيران تكتسح البحرين (فيديو)
RT
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ألحق المنتخب الإيراني هزيمة مؤثرة بنظيره البحريني (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وأحرز النهاجم الإيراني سردار آزمون هدفين متتاليين لبلاده، في الدقيقتين (54 و61)، ومن ثم سجل زميله المهاجم مهدي طارمي الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 79 من عمر المباراة التي جرت على أستاد البحرين الدولي.

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وحقق منتخب إيران انتصاره الثاني على التوالي والرابع في هذه التصفيات مقابل هزيمتين، ليرفه رصيده إلى 12 نقطة حصدها من 6 مباريات، وينتزع مركز الوصفة في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف من نظيره البحريني، الذي لعب مباراة أكثر وتراجع إلى المرتبة الثالثة، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من دائرة المنافسة على التأهل إلى الدور الثالث للتصفيات.

بينما يتصدر العراق ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، بعد فوزه على كمبوديا (4-1) في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT 

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