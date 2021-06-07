شاهد.. أهداف مباراة العراق وكمبوديا

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الكمبودي (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتوالى على تسجيل رباعية "أسود الرافدين" كل من اللاعبين، مهند علي كاظم، وبشار رسن بنيان، وعلي عدنان، وصفاء هادي، في الدقائق (1، 23، 27 من ضربة جزاء، 90) على الترتيب.

شاهد | اهداف مباراة منتخب العراق امام كمبوديا والتي فاز فيها منتخبنا الوطني بنتيجة 4-1 pic.twitter.com/qadQ1ErIRz — IQ-PRO - موقع المحترفين (@IraqiProPlayers) June 7, 2021

بينما سجل الكمبودي سويواي فيسال هدف بلاده الوحيد، بحلول الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد المحرق في البحرين.

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وحقق العراق بذلك انتصاره الرابع في هذه التصفيات مقابل تعادلين، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه البحريني، وذلك قبل مباراته اليوم أيضا، أمام منتخب إيران، صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

في المقابل، مني منتخب كمبوديا بالهزيمة السادسة على التوالي مقابل تعادل واحد، وبالتالي يقبع في المركز الخامس الأخير برصيد نقطة يتيمة.

ويشغل منتخب هونغ كونغ المركز الرابع برصيد 5 نقاط، حصل عليها من 6 مباريات.

المصدر: RT