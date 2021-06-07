شاهد.. سوريا تفوز على غوام

أنجز منتخب سوريا مهمته أمام نظيره من غوام بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل المهاجم السوري مارديك مارديكيان هدفين مبكرين لبلاده، في الدقيقتين (6 و9) من زمن الشوط الأول، ومن ثم سجل زميله المهاجم محمود المواس الهدف الثالث، بحلول الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد نادي الشارقة بالإمارات.

الدقيقة 9 | منتخب #سوريا يتقدم 2-0 على غوام عن طريق مارديك مارديكيان ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifierspic.twitter.com/qD1ROdtUib — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

الدقيقة 84 | منتخب #سوريا يتقدم 3-0 على غوام عن طريق محمود المواس ضمن التصفيات المشتركة لـ #كأس_العالم قطر 2022 و #كأس_آسيا 2023#AsianQualifierspic.twitter.com/fpKFSbTrOI — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 7, 2021

وعزز منتخب سوريا بعد هذا الفوز، تربعه على عرش صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، بعد تحقيقه 7 انتصارات متتالية، وضمن بذلك تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات.

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بينما مني منتخب غوام بالهزيمة السابعة على التوالي، وبالتالي يقبع في المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

ويشغل المنتخب الصيني مركز الوصافة برصيد 10 نقاط حصدها من 5 مباريات، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن نظيره الفلبيني صاحب المركز الثالث، الذي لعب أيضا 5 مباريات فقط، ومن ثم جزر المالديف في المرتبة الرابعة برصيد 6 نقاط.

المصدر: RT