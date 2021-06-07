تشكيلة منتخب سوريا لمواجهة غوام

يواجه منتخب سوريا نظيره من غوام، اليوم الاثنين، في الشارقة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

واختار التونسي نبيل معلول، مدرب منتخب سوريا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة غوام، على أرضية استاد نادي الشارقة بالإمارات.

🚨 تشكيل الفريقين 🚨



📋 التشكيلة الأساسية لكل من 🇬🇺 غوام وسوريا 🇸🇾 ضمن منافسات المجموعة 1⃣ من #التصفيات_الآسيوية!



🏟️ ستاد الشارقة 🇦🇪 pic.twitter.com/KS1AnpmZJw — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) June 7, 2021

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ويتصدر منتخب سوريا ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة، بعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية، متقدما بفارق 8 نقاط أمام وصيفه الصيني، ويليهما منتخب الفلبين في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ومن ثم جزر المالديف في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يقبع منتخب غوام في المركز الخامس الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT