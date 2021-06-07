باريس سان جيرمان يخطف نجم ليفربول من برشلونة

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مساء اليوم الاثنين بأن الهولندي جورجينهو فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وقع على عقود انتقاله إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتهى قد فينالدوم مع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الصيف الجاري، وفشلت مفاوضات تجديد العقد بين الطرفين، لينضم للفريق الباريسي في صفقة انتقال حر مجانية.

وقال رومانو إن فينالدوم وقع لباريس سان جيرمان بالفعل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الساعات المقبلة.

Georginio Wijnaldum has just signed his contract with Paris Saint-Germain, confirmed and done deal. Medicals pending in the next hours then it’ll be official. Agreement until June 2024. 🇳🇱✍🏻



Gini changed his mind yesterday - he’s not joining Barça and he’s now a new PSG player. https://t.co/HOs6YcGsPA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2021

وسيحدد باريس موعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية التقليدية تمهيدا لتقديمه كلاعب جديد لوسائل الاعلام.

وأشار رومانو إلى أن فينالدوم سيبقى في باريس بموجب العقد حتى صيف 2024، علما بأنه غير رأيه بخصوص الانتقال إلى صفوف برشلونة يوم أمس فقط.

وارتبط برشلونة بقوة بالسعي خلف ضم اللاعب الهولندي مجانا هذا الصيف، وفاوضه لعدة أشهر، لكن الفريق الباريسي دخل على خط الصفقة ورفع العرض المالي على طاولة اللاعب.

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن باريس سان جيرمان عرض على فينالدو ضعف الراتب الذي عرضه عليه برشلونة، لذلك فضل نجم خط الوسط الهولندي الاتجاه للعاصمة الفرنسية بدلا من "كامب نو".

المصدر: وكالات