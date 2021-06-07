محرز يقود منتخب الجزائر للفوز على مالي وتحقيق رقم تاريخي (فيديو)

حقق المنتخب الجزائري رقما تاريخيا بعد فوزه على ضيفه المالي 1-0، في مباراة ودية أقيمت أمس الأحد في ملعب "مصطفى تشاكر"، بمدينة البليدة.

ويدين المنتخب الجزائري بالفضل في هذا الفوز، لنجمه رياض محرز، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 58.

هدف رياض محرز في مالي pic.twitter.com/rvQo7Ftt7n — Magicano 🇵🇸 (@Magicanoo74) June 6, 2021

ووصل المنتخب الجزائري إلى المباراة رقم 26 تواليا التي لا يتعرض فيها لأي هزيمة، حيث نجح في الفوز في 19 مباراة والتعادل في 7.

وبات بذلك منتخب الجزائر، أكثر منتخبات قارة إفريقيا تحقيقا لسلسلة "اللاهزيمة"، بالتساوي مع منتخب كوت ديفوار، الذي سبق له خوض نفس العدد من المباريات دون أن يتكبد أي خسارة.

يذكر أن منتخب الجزائر، يستعد لخوض التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ونهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المصدر: RT