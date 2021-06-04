الروسية بافليوتشينكوفا تصعد إلى رابع أدوار رولان غاروس

تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور الرابع من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزها اليوم الجمعة على البيلاروسية أرينا سوبولينكا.

وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-4 و2-6 و6-0، خلال ساعة واحدة و40 دقيقة.

🚨 Incredible effort from 🇷🇺@NastiaPav as she takes out No.3 seed Sabalenka for a spot in the final 16! 🚨



Final score: 6-4, 2-6, 6-0pic.twitter.com/p1uhBafv9V — wta (@WTA) June 4, 2021

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وستواجه اللاعبة الروسية في الدور المقبل لاعبة بيلاروسية ثانية هي فيكتوريا أزارينكا الفائزة على الأمريكية ميديسون كيز بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru