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الروسية بافليوتشينكوفا تصعد إلى رابع أدوار رولان غاروس

الرياضة

الروسية بافليوتشينكوفا تصعد إلى رابع أدوار رولان غاروس
AFP Martin BUREAU
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تأهلت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا إلى الدور الرابع من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزها اليوم الجمعة على البيلاروسية أرينا سوبولينكا.

وحسمت بافليوتشينكوفا المباراة لمصلحتها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 6-4 و2-6 و6-0، خلال ساعة واحدة و40 دقيقة.

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وستواجه اللاعبة الروسية في الدور المقبل لاعبة بيلاروسية ثانية هي فيكتوريا أزارينكا الفائزة على الأمريكية ميديسون كيز بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

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