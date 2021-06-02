الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار رولان غاروس

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد تغلبه يوم الأربعاء على الأمريكي تومي باول في الدور الثاني.

وخسر مدفيديف المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن ينتفض ويقلب الطاولة على منافسه بفوزه في ثلاث مجموعات متتالية، بواقع: 6-1 و6-4 و6-3، ليحسم المواجهة لمصلحته خلال ساعتين و17 دقيقة.

👉 @DaniilMedwed 🇷🇺 qualifié pour le 3e tour pour la première fois à Paris, après sa victoire sur Tommy Paul 3-6, 6-1, 6-4, 6-3#RolandGarrospic.twitter.com/4Xn12shDvd — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2021

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وسيواجه مدفيديف الذي ودع البطولة من الدور الأول في مشاركاته الأربع السابقة، في الدور المقبل الأمريكي ريلي أوبيلكا الفائز بدوره في الدور الثاني على الإسباني جاومي مونار بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 6-3 و6-2 و3-6 و7-5.

المصدر: rsport.ria.ru