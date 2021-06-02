 
مباشر

الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار رولان غاروس

الرياضة

الروسي مدفيديف يصعد إلى ثالث أدوار رولان غاروس
AFP Martin BUREAU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qjes

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس الفرنسية إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد تغلبه يوم الأربعاء على الأمريكي تومي باول في الدور الثاني.

وخسر مدفيديف المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن ينتفض ويقلب الطاولة على منافسه بفوزه في ثلاث مجموعات متتالية، بواقع: 6-1 و6-4 و6-3، ليحسم المواجهة لمصلحته خلال ساعتين و17 دقيقة.

إقرأ المزيد
مدفيديف يتأهل إلى ثاني أدوار رولان غاروس ويتخلص من لعنة الدور الأول في البطولة الفرنسية
مدفيديف يتأهل إلى ثاني أدوار رولان غاروس ويتخلص من لعنة الدور الأول في البطولة الفرنسية

وسيواجه مدفيديف الذي ودع البطولة من الدور الأول في مشاركاته الأربع السابقة، في الدور المقبل الأمريكي ريلي أوبيلكا الفائز بدوره في الدور الثاني على الإسباني جاومي مونار بثلاث مجموعات مقابل واحدة، نتائجها: 6-3 و6-2 و3-6 و7-5.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا