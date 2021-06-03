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بالفيديو.. إعلامي مصري مشهور يكشف هوية النادي الذي يحاول إغراء محمد صلاح بـ"نصف مليار"

الرياضة

بالفيديو.. إعلامي مصري مشهور يكشف هوية النادي الذي يحاول إغراء محمد صلاح بـ
AFP CLIVE BRUNSKILL
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ذكر الإعلامي المصري مدحت شلبي خلال مقابلة تلفزيونية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول إغراء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للانتقال إلى صفوفه بعرض مالي خيالي.

وقال شلبي إن سان جيرمان يحاول إقناع صلاح بالرحيل عن ليفربول والانتقال إلى النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعرض عليه راتبا خياليا قدره 600 ألف يورو أسبوعيا (حوالي 30 مليون يورو سنويا) أي حوالي نصف مليار جنيه مصري في السنة.

وأشار شلبي إلى أن صلاح يجني حاليا ثلث هذا الرقم من ناديه الإنجليزي.

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المصدر: ONTimeSports/twitter

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