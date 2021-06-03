بالفيديو.. محمد صلاح يسخر من زميله خلال لعبهما "الشطرنج"

يقضي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عطلته الصيفية في مصر، وسط عدد كبير من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين، ويشارك متابعيه بين الحين والآخر صورا من عطلته.

ونشر النجم المصري مقطع فيديو يجمعه بزميله في منتخب مصر والمحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، أحمد حسن "كوكا" وهما يلعبان الشطرنج.

وظهر صلاح وهو يسخر من كوكا بعد تفوقه عليه في لعبة الشطرنج.

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ووافق صلاح مؤخرا على المشاركة في أولمبياد طوكيو مع منتخب بلاده ولكن القرار النهائي سيبقى لدى فريقه ليفربول.

يشار إلى أن المنتخب الأولمبي المصري سيلعب مبارياته في أولمبياد طوكيو خلال دور المجموعات إلى جانب كل من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المصدر: instagram/mosalah