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شاهد.. هدف صلاح مرشح كأفضل هدف في الدوري الإنجليزي

الرياضة

شاهد.. هدف صلاح مرشح كأفضل هدف في الدوري الإنجليزي
AFP LAURENCE GRIFFITHS
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء،عن ترشيحاتها لجوائز الموسم الفائت، بعد أن انتهت منافساته رسميا قبل عدة أيام.

وشهدت الترشيحات تصدر المصري محمد صلاح، وترشيحه للحصول على أكثر من جائزة، بعد أدائه المميز مع ليفربول لهذا الموسم 2020-2021.

وتواجد المهاجم المصري ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة للموسم المنصرم.

أما فيما يخص جوائز أجمل هدف في الموسم، فظهر صلاح بهدفه في مرمى وست هام في شهر يناير الماضي، عندما استلم كرة طولية وضعها في مرمى فابيانسكي ببراعة.

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وينافس صلاح على تلك الجائزة أهداف جيمس ماديسون في مرمى مانشستر سيتي، ومانويل لانزيني في مرمى توتنهام، وسباستيان هالار في مرمى كريستال بالاس، وبرونو فيرنانديش في مرمى إيفرتون.

إلى جانب هدف جيسي لينجارد في مرمى وولفرهامبتون، وإريك لاميلا في شباك أرسنال، وإدينسون كافاني ضد فولهام.

المصدر: premierleague/twitter

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