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رئيس برشلونة يؤكد بقاء كومان في النادي الكتالوني

الرياضة

رئيس برشلونة يؤكد بقاء كومان في النادي الكتالوني
AFP CRISTINA QUICLER
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أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا يوم الخميس أن المدرب الهولندي رونالد كومان سيستمر في تدريب الفريق الموسم المقبل، بعد أن ربطته العديد من التقارير بالرحيل عن كتالونيا.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع مسؤولين في النادي: "لقد قررنا أن نستمر في عقد ساري المفعول أصلا".

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وتأتي هذه الأنباء بعد أن أشارت العديد من التقارير إلى أن كومان البالغ 58 عاما قد يرحل هذا الصيف بعد موسم واحد على رأس الجهاز الفني نظرا لسوء النتائج واكتفاء الفريق بالتتويج بلقب كأس إسبانيا، بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وحلوله ثالثا في الدوري المحلي.

وشرح لابورتا الذي أعيد انتخابه رئيسا للنادي الكتالوني في مارس الفائت "نعتقد أن هذا الأفضل لبرشا ونحن سعداء جدا للإعلان اليوم أن رونالد كومان سيبقى"، مشيرا إلى أن محادثات "صريحة وشفافة" حصلت قبل اتخاذ هذا القرار الذي يبقي اللاعب السابق للفريق (1989-1995) في ملعب "كامب نو" حتى صيف العام 2022.

وتابع: "هذا الوقت للتفكير كان ضروريا ... لنرى معا الأمور التي لم تنجح الموسم الماضي"، مشيدا بـ"السلوك الرائع" لكومان ومهنيته مضيفا "أنا متأكد أننا سنحظى بموسم جيد".

وبعد أن ضمن بشكل شبه نهائي بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق بعد المد والجزر الذي حصل طيلة الموسم، تعاقد برشلونة مع مواطن الأخير سيرخيو أغويرو من مانشستر سيتي الإنجليزي في إضافة كبيرة لخط الهجوم.

المصدر: أ ف ب

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