تأكيد مكان وموعد إقامة مباراة السوبر الأوروبي

أكد اتحاد كرة القدم في أيرلندا الشمالية اليوم الخميس أن مباراة كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني، ستقام في العاصمة بلفاست في أغسطس المقبل كما هو مخطط لها.

ونقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" عن الاتحاد الأيرلندي قوله، إن ملعب "ويندسور بارك" في العاصمة بلفاست سيستضيف مباراة السوبر يوم 11 أغسطس، ولن يتم نقلها إلى العاصمة التركية إسطنبول كتعويض لها عن عدم استضافتها لنهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تم نقله إلى مدينة بورتو البرتغالية، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

UEFA have confirmed the Super Cup will still take place in Belfast, telling COPE—Windsor Park on August 11 with an 8pm kick-off. [COPE via Football London] #CFC#SuperCuphttps://t.co/o17OmktWvz — CFCDaily⭐️⭐️ (@CFCDaily) June 3, 2021

وقال باتريك نيلسون، رئيس الاتحاد الأيرلندي الشمالي: "نحن على تواصل مع شركائنا في اليويفا بشأن هذه المسألة، وبعد تلك المناقشات يسعدنا تأكيدهم إقامة المباراة في بلفاست".

Uefa has confirmed that the 2021 Super Cup will be played in Belfast on August 11th, the Irish FA has said (via @IrishTimesSport)https://t.co/lrpd34EGSQ — Irish Times Sport (@IrishTimesSport) June 3, 2021

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

UEFA has confirmed the 2021 Super Cup final will remain in Northern Ireland, following speculation it would be moved to Istanbul. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 3, 2021

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وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.

يذكر أن بايرن ميونخ الألماني هو حامل لقب السوبر الأوروبي عام 2020 على حساب إشبيلية الإسباني.

المصدر: skysports.com